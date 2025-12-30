Haberler

Kadın ve Demokrasi Derneği'nden Bakan Göktaş'a Ziyaret

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret ederek kadın politikaları ve şiddet önlenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

(ANKARA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı ve yönetim kurulu üyeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti.

Dernekten ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığın kadın politikaları, kadınları güçlendirmeye yönelik destekler ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulamalarına dair birçok konuda devam eden çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Sayın Bakanımıza nazik kabulleri ve destekleri için teşekkür ediyoruz." denildi.

