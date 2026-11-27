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Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Siirt Temsilciliğince, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında eğitim verildi.

KADEM Siirt Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Halk Eğitimi Merkezi'nde "Güven Toplumunun İnşası" eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde toplumsal dayanışma, güven toplumunun inşası, şiddetin nedenleri ve etkileri ile şiddetle mücadele yolları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KADEM Siirt Temsilcisi Serpil Pekdoğan Göztok, kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel değil, psikolojik ve toplumsal boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini belirtti.

Bu yılki 25 Kasım çalışmalarında güzellik dayatmalarına dikkat çektiklerini belirten Göztok, medya ve dijital platformların oluşturduğu güzellik kalıplarının kadınlar üzerinde psikolojik baskı ve özgüven kaybına yol açabildiğini ifade etti.

Göztok, kadınların değerinin fiziksel görünümleriyle ölçülemeyeceğini, güzellik dayatmasının da bir şiddet biçimi olduğunu anlattı.

Kaynak: AA