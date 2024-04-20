KADEM İnovasyonda Kadın Projesi Mezunlar Buluşması Gerçekleştirildi

Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) 2015'te hayata geçirilen "İnovasyonda Kadın Projesi" kapsamında İstanbul'da mezunlar buluşması gerçekleştirildi.

Ataşehir'deki bir otelde düzenlenen buluşmaya, proje kapsamında eğitim alarak iş hayatına atılan 30'a yakın kadın girişimci katıldı.

Programın "İlham Verenler" panelinde konuşan KADEM Girişimcilik Danışmanı Esra Soylu, KADEM'in başlı başına anlatılması gereken bir girişim ve sosyal girişimcilik başarısı olduğunu söyledi.

Soylu, bu girişiminin içinden doğan "İnovasyonda Kadın Projesi"nin, katılımcıların katkıları ve destekleriyle her geçen yıl büyüyen, etkisini genişleten, mezunlar buluşması yapabilecek seviyeye kadar gelen bir hikaye olduğunu belirtti.

Mezunlar buluşmasına katılanlara teşekkür eden Soylu, "Tekstilden görüntü işlemeye, insansız hava araçlarından organik yiyeceklere kadar birçok sektörde, alanda, birçok girişime dokunmuş olmak, bir parçası olmak, sizlerle beraber bu hikayeyi yazmış olmak bize çok büyük bir mutluluk ve gurur veriyor." diye konuştu.

Her girişimin ayrı bir hikaye, herkesin de kendi hikayesinin kahramanı olduğunu belirten Soylu, ister ticari ister sosyal girişim olsun, girişimciliğin başarıya ulaşması için güçlü bir irade, destek ve çok çalışmanın gerektiğini dile getirdi.

Soylu, daha sonra panele katılan kadınların öz geçmişlerini okudu. Girişimci kadınlar da başarı hikayelerini anlattı.

Panelin ardından mentör buluşmaları gerçekleştirildi.

Program, Diyalog-Tecrübe Paylaşımı oturumuyla devam edecek.

İnovasyonda Kadın Projesi

KADEM, 2015'te "Bir fikrim var" diyen kadın girişimcilerin yeteneklerinin artırılması ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürülebilmesi amacıyla "İnovasyonda Kadın" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında bugüne kadar 7 dönem eğitim kampı düzenlenirken, toplamda 2 bin 350 kadın girişimci projeye başvurdu. Eğitim kamplarına seçilerek eğitim alan kadın girişimci sayısı ise 204 oldu.