Haberler

KADEM Edirne İl Temsilcisi Ekrikaya, Vali Sezer'i ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KADEM Edirne İl Temsilcisi Ekrikaya, Vali Sezer'i ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KADEM Edirne İl Temsilciliği görevine atanan Tuğba Ekrikaya ve beraberindeki heyet, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti. Valilik açıklamasına göre ziyarette yürütme kurulu üyeleri Ayşe Tatlıses, Derya Doğan ve Mübin Kılıç yer aldı; Sezer, Ekrikaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Edirne İl Temsilciliği görevine atanan Tuğba Ekrikaya ve beraberindeki heyet, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Ekrikaya'nın yanı sıra KADEM Edirne İl Temsilciliği Yürütme Kurulu üyeleri Ayşe Tatlıses, Derya Doğan ve Mübin Kılıç yer aldı.

Sezer, Ekrikaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA
Malatya Darende'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Malatya'da feci kaza! Yolun karşısına geçerken can verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti

Türk futbolunun acı kaybı! 25 yaşında hayatını kaybetti
Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor

Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı

TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı
Adalar Belediyesi el değiştirdi, Gürsel Tekin'den zehir zemberek açıklama geldi

Adalar Belediyesi'nin el değiştirmesi sonrası zehir zemberek sözler
Hopa'da boğazına lokma kaçan çocuğu oto yıkamacı kurtardı! Heimlich manevrası saniye saniye kamerada

Çocuğun yüzü morardı! İzleyerek öğrendiği manevra hayat kurtardı
Bakan Çiftçi, okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerini toplayıp 10 maddelik talimat verdi

Okul saldırısı sonrası emniyet müdürlerine 10 maddelik talimat verdi
Ela ve Levent yıllar sonra bir arada! Doktorlar dizisindeki hesaplaşma Tuzlu Kahve'de tamamlandı

18 yıllık hesaplaşma tamamlandı