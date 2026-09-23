KADEM Edirne İl Temsilcisi Ekrikaya, Vali Sezer'i ziyaret etti

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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Edirne İl Temsilciliği görevine atanan Tuğba Ekrikaya ve beraberindeki heyet, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Ekrikaya'nın yanı sıra KADEM Edirne İl Temsilciliği Yürütme Kurulu üyeleri Ayşe Tatlıses, Derya Doğan ve Mübin Kılıç yer aldı.

Sezer, Ekrikaya'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA