Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert'in bebeği 2 yaşına girdi - Haberler

Antalya'da rahim nakli sonrası uygulanan tedavilerle anne olan Derya Sert'in 2 yaşına giren oğlu Ömer Özkan, ilk adımlarını attı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 2011'de dünyada ilk olduğu bildirilen operasyonla kadavradan rahim nakledildikten sonra 4 Haziran 2020'de annelik sevinci yaşayan Derya Sert'in bebeği 2 yaşına girdi.

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan Sert ailesi, oğullarının ilk adımını atmaya başlaması, "anne" ve "baba" demesinin mutluluğunu AA muhabiriyle paylaştı.

Derya Sert, rahim nakli sayesinde kucaklarına aldıkları çocuklarıyla gerçek mucizeyi yaşadıklarını, uzun ve zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Mersin'de 13 yıl önce evlendiklerini aktaran Sert, "13 yıldır bebeğimizi bekliyorduk. 2011'de rahim nakli oldum. Bizden sonra dünyaya örnek oldu ve birçok kadın anne oldu. Yurt dışından gelenler oldu, tecrübelerimi paylaştım." diye konuştu.

Sert, bebeğiyle güzel vakit geçirdiğini, ikinci yaş günü için fotoğraf çektirirken de duygulandıklarını anlattı.

Çocukların çabuk büyüdüğünü dile getiren Sert şöyle konuştu:

"O kadar güzel bir duygu ki. Allah'ıma çok şükür bugünleri gördük. İlk doğduğundaki fotoğraflarına bakıyorum, bir de şimdi bakıyorum çabuk büyüyor. Bize tutunarak adım atmaya çalışıyordu ama dün akşam destek almadan ilk adımlarını attı. Eşimle görünce şaşırdık, duygulandık. Rabb'im isteyenlere nasip etsin. Ömer'im 28 haftalıkken 760 gram doğmuştu, şimdi 8,5 kilogram oldu. Her 'anne' kelimesini duyduğumda şükrediyorum. Çocuğum sağlıklı. Mutlu ve güzel vakit geçiriyoruz. Oyunlar oynuyoruz, geziyoruz. Gezmeyi çok seviyor. Bugün doğum günü, çok mutluyuz. Koskoca 2 yıl geçti. Nakli yapan Ömer Özkan ve Özlenen Özkan hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz."

"Naklimiz birçok kadına umut oldu"

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan da dünyanın ilk rahim naklini Derya Sert'e yaptıklarını, bu nakilden sonra farklı ülkelerde de aynı operasyona başlandığını ifade etti.

Operasyonun çok sayıda kadına umut olduğunu belirten Özkan, "Büyük bir mutluluk. Ömer bebek 2 yaşına girdi. Darısı diğer rahim nakli yaptığımız Havva Erdem'in başına. İnşallah yakında onunla ilgili de güzel haberler olur." dedi.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 2 yıl önce anne olmuştu.