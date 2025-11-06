Haberler

Kadastro ve Orman Hukuku Çalıştayı İzmir'de Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay kararlarının uyumu ve kadastro davalarının yargı üzerindeki etkileri ele alındı. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, yargının güvenilirliğini artırmanın önemine vurgu yaptı.

İzmir'de, "Kadastro ve Orman Hukuku" konulu Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı düzenlendi.

Balçova ilçesindeki bir otelde Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda konuşan Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, bölge adliye mahkemelerinin sayılarının ve dosyalarının arttığını söyledi.

Dosyalar içerisinde boğuştuklarını ifade eden Kerkez, Adalet Bakanlığınca bu duruma çözüm üretileceğine inandığını belirtti.

Kerkez, ilk derece ile bölge adliye mahkemesi kararları, bölge adliye mahkemeleri kararlarının kendi aralarında uyumu ve bölge adliye mahkemesinin kararlarının Yargıtayın ilgili dairesinin içtihatlarına uygunluğu konusunda gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Bu konuda birliktelik ve yeknesaklık sağlandığının söylenemeyeceğini ifade eden Kerkez, "Hala biraz eksiğimiz var. Bu konudaki farklı uygulamalar ve kararlar olmasının en büyük etkisini vatandaşlarımız çekiyor. Türkiye çapında Kadastro Orman Hukuku, yarın başka bir konuda tüm kararların aynı olması çok büyük önem arz ediyor. Yargıya olan güveni kazanmak konusunda bu son derece önemli. Vatandaşımız bizden hem adalet bekliyor hem de bu adaletin hızlı bir şekilde sağlanmasını bekliyor. Bu çalıştayın buna çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kerkez, Kadastro ve Orman Hukuku konusunda başta Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin görüş, uygulamaları ve içtihatları olmak üzere tüm istinaf dairelerinin kendi hukuki görüşleri, kararları, bakış açıları, uygulamalarını ciddi anlamda masaya yatırmak için çalıştayın düzenlendiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Amacımız, Yargıtayın içtihatlarıyla bölge adliye mahkemesi kararlarının birbirine uyum içinde olması. Bunu bir slogan cümle olarak söylemek gerekirse 'aynı olayda aynı karar'. Türkiye çapında bunu sağlamamız gerekiyor. Türkiye'de bütün daireler olarak aynı olaya aynı karar çıkması sağlanacak. Bundan da en güzel bir şekilde yararlanacak olan vatandaşlarımız olacak."

Yargıtay 8'inci Hukuk Dairesi Başkanı Fahri Akçin ise yargılamaların uzun sürdüğünü, bir dava için 24 çuvalda dosyanın bulunduğunu, bu dosyanın dava dilekçesi kağıdının da eridiğini anlattı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı İdris Kizir, kadastro davalarının yargının kanayan yarası olduğunu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Hukuk Dairesinde incelenmek üzere 3 bin 950 dosyanın beklediğini ifade etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adliyesi'nde "Sıfır Kadastro Dosyası" projesi kapsamında çalışmalar yapıldığını, İzmir Kadastro Mahkemesinin teknik altyapısının yenilendiğini, dijital imkanların güçlendirildiğini, yargılamanın hızlanması için önemli adımlar atıldığını aktardı.

Programa, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu ile İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal ile yargı mensupları katıldı.

Çalıştay, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
