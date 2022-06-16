Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi

TRABZON Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Şahin, Rize'nin Kaçkar Dağları'nda ' Su yosunu' olarak da bilinen; dere, göl ve denizlere renk veren ve 15'i milli park sınırlarında, 17'si gölde 230 'alg' türü tespit etti. Detaylı incelemeyle türlerin 48'inin Türkiye'de ilk kez görüldüğü belirlendi.

Doğu Karadeniz'de son buzul çağda oluşan ve dönemin izlerini taşıyan yüksek dağ göllerini araştıran Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Şahin, Rize'nin Kaçkar Dağları'nda 2 yıl boyunca ' Su yosunu' olarak da bilinen; dere, göl ve denizlere renk veren alge yönelik araştırma yürüttü. Saha araştırmaları sonucu 15'i milli park sınırları içinde, 17'si gölde 230 alg türü tespit edildi. Detaylı inceleme sonucu türlerin 48'inin Türkiye'de ilk kez görüldüğü belirlenen araştırmanın sonuçları, uluslararası makaleler ile bilim dünyasıyla paylaşıldı.

Öte yandan Prof. Dr. Bülent Şahin, daha önce de Gümüşhane Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda 256 alg türü tespit edip, bunlardan 41'inin ilk kez Türkiye'de görüldüğünü belirledi.