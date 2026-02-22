Haberler

Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi

Rize'de Kaçkar Dağları ve yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'deki Kaçkar Dağları ve yaylalar, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanarak dronla görüntülendi. Doğal güzellikleriyle ünlü bölge, kış mevsiminde doğa fotoğrafçıları ve dağ tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Rize'de aralıklarla etkisini sürdüren karın ardından beyaz örtüyle kaplanan Kaç Kar Dağları ve yüksek rakımlı yaylalar dronla havadan görüntülendi.

Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaç Kar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalara, bölgede hava sıcaklığının düşmesiyle yeniden kar yağdı.

Karla kaplı yayla evleri ve Kaçkar Dağları'nın zirveleri dronla kaydedildi.

Beyaza bürünen Sal, Pokut ve Hazindak Yaylası ile Kaçkar Dağları'nın eteklerinde ise görülmeye değer manzaralar oluştu.

Kış mevsiminde sakinliğe bürünen yaylalar, özellikle doğa fotoğrafçıları ve dağ tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı