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Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'Iın eşi: Erhan çok ağır darp almış - 1

Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'Iın eşi: Erhan çok ağır darp almış - 1
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Kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Toprak Karaal, eşinin ağır darp aldığını ve yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

KAÇIRILAN İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın eşi sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayşe Toprak Karaal "Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda. İlk önce Tuzla Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada doktorlarımız öncelikli müdahaleyi yaptı. Sonrasında Lütfü Kırdar'da yoğun bakım ünitesine almayı uygun gördüler. Şu anda yoğun bakımda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu neden bunu yaşadığına anlam veremediğini, kendisiyle ilgili giçbir sorun olmadığını, yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını bir şekilde bize ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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