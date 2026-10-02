Kacır, Şanlıurfa TEKNOFEST'te çocukların gözlerinde geleceğin parıltısını gördü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şanlıurfa'da TEKNOFEST alanına köy okullarından gelen çocukların gözlerinde geleceğin parıltısını gördüklerini belirterek, "Ümit ediyoruz ki onlar TEKNOFEST'ten aldıkları ilhamla çok daha güçlü bir geleceği inşa edecekler ve hem kendi yolculukları hem de Türkiye'nin yolculuğu için inşallah büyük projelere imza atacaklar." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bakan Kacır, burada AA standına yaptığı ziyarette, 2018 yılından bu yana hep birlikte dünyanın en büyük teknoloji festivallerini Türkiye'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansının TEKNOFEST'in heyecanını, coşkusunu dünyanın dört bir yanına taşıdığının altını çizen Kacır, "Anadolu Ajansına gerçekten şükran borçluyuz çünkü hakikati dünyaya hatırlatma adına çok önemli projelere imza attı." diye konuştu.

Kacır, TEKNOFEST'in de Türkiye'nin kendi özgün yolculuğu olduğunu vurgulayarak, Milli Teknoloji Hamlesi'nin de Türkiye'nin ileri teknolojilerde kendi bağımsız yol haritasını ortaya koyması, kritik sistemleri kendi imkanlarıyla geliştirmesi, üretmesi, rekabetçi şekilde dünyaya sunabilmesi yolculuğu olduğunu ifade etti.

TEKNOFEST'lerin ise bu yolculuğun toplumla buluşma platformu olduğunun altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"Burada 7'den 77'ye gençler ve çocuklar var. Önceki yıllarda Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduk. İstanbul'da, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Gaziantep'te TEKNOFEST'ler gerçekleştirdik. Kardeş coğrafyalarda, Lefkoşa'da, Bakü'de TEKNOFEST'ler gerçekleştirdik. Şimdi Güneydoğu Anadolu'da, tarihin başlangıç noktasında, Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da bu heyecanı gençlerle, çocuklarla paylaşıyoruz çünkü burası Türkiye'nin en genç şehri. Ortanca yaşı 21 olan, nüfusunun üçte biri öğrencilerden oluşan, 700 binden fazla öğrencinin yaşadığı bir şehir Şanlıurfa. Burada köy okullarından gelen çocuklarımızın gözlerinde geleceğin parıltısını gördük. Ümit ediyoruz ki onlar TEKNOFEST'ten aldıkları ilhamla çok daha güçlü bir geleceği inşa edecekler ve hem kendi yolculukları hem de Türkiye'nin yolculuğu için inşallah büyük projelere imza atacaklar."

Kaynak: AA