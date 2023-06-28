Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı. Düzce'de bir vatandaş kaçan koçu yakalamak isterken, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Düzce'de bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı. Gölyaka Sarıdere köyünde de kaçan koçu yakalamaya çalışan İsmail Yılmaz, ayağından aldığı yara ile hastaneye gitti. Tedavisinin ardından tekrar köye dönüp koçun kesimini yapacaklarını belirten Yılmaz, 'Köyde koç kaçıyordu. Kaçmasın diye üzerine atladım. Hayvan hareketle beni düşürdü. Sonuç bu şekilde oldu. Tedavimizi olduk. Şimdi tekrar gidiyoruz, hayvanın kesimini yapacağız. Herkesin bayramı mübarek olsun' ifadelerini kullandı. Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren Düzce'de hastanelere 32 acemi kasap başvurdu.

Kaçan koçu yakalamaya çalışınca yaralandı

Acemi kasaplar hastanelere koştu

DÜZCE – Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı. Düzce'de bir vatandaş kaçan koçu yakalamak isterken, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı. Gölyaka Sarıdere köyünde de kaçan koçu yakalamaya çalışan İsmail Yılmaz, ayağından aldığı yara ile hastaneye gitti.

Tedavisinin ardından tekrar köye dönüp koçun kesimini yapacaklarını belirten Yılmaz, "Köyde koç kaçıyordu. Kaçmasın diye üzerine atladım. Hayvan hareketle beni düşürdü. Sonuç bu şekilde oldu. Tedavimizi olduk. Şimdi tekrar gidiyoruz, hayvanın kesimini yapacağız. Herkesin bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren Düzce'de hastanelere 32 acemi kasap başvurdu.