Kaçan Boğa ve Motosikletle Götürülen Koyun İlgi Odağı Oldu

BAŞAKŞEHİR'de sahibinden kaçan kurbanlık boğa sahibini peşinden koşturdu. Sultangazi'de ise satın alınan kurbanlık koyun motosiklet ile kesime götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde pazardan alındıktan sonra sahibinden kaçan boğa trafiğin yoğun olduğu caddede sahibini peşinden koşturdu. Sultangazi, Malkoçoğlu Mahallesi Selçuklu Bulvarı'nda ise kurban pazarından satın alınan koyun sahibi tarafından motosiklet ile kesime götürüldü. O anlar trafikteki sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydetti.