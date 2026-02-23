Haberler

Kaçak yollarla getirilen egzotik hayvanlar muhafazaya alındı

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurda getirilen 1 yeşil iguana ve 2 papağan muhafaza altına alındı. Bir kişi hakkında kaçakçılık suçlamasıyla işlem başlatıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kaçak yollarla yurda getirilen 1 yeşil iguana ve 2 papağan, muhafaza altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaret konvansiyonu' hükümlerine aykırı olarak egzotik hayvan bulunduran iş yerine operasyon düzenledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile yapılan operasyonda, kaçak yollarla yurda getirilen 1 yeşil iguana ve 2 papağan muhafaza altına alındı. 1 şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
