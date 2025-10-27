Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Aydın'ın Karpuzlu ve Çine ilçelerinde, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli kazı ekipmanları ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sit alanında kaçak kazı yapıp tarihi eser arayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Karpuzlu ve Çine ilçe jandarma komutanlıklarının katılımıyla, dün akşam saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda ruhsatsız tabanca, karot sondaj makinesi, zemin etüt maden araştırma cihazı takımı, alan tarama cihazı takımı, 19 karot sondaj çubuğu, 3 alan tarama çubuğu, 2 dedektör takımı, 18 zemin etüt kazığı, 2 el telsizi, demir kötürge ve 6 cep telefonu ile çeşitli kazı ekipmanları ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.