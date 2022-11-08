Edirne sınırında çatışma! Bulgar polisi göçmenler tarafından vurularak öldürüldü, yetkililerden jet hızında açıklama geldi

Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev yaptığı açıklamada, Türkiye'den Bulgaristan'a geçmek isteyen bir göçmen grubuyla sınırda devriye gezen Bulgar polisi arasında Golyam Dervent köyü mevkiinde dün yerel saatle 20.35 sıralarında çatışma çıktığını bildirdi. Bakan Demerdzhiev, çatışmada 30 yaşındaki Petır Bıçvarov adlı polis memurunun vurularak hayatını kaybettiğini aktardı.

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİMİZ ÇOK YOĞUNLAŞTI"

Dermendzhiev, "Bu bir suç eylemi, aşırı bir saldırganlık. Bu göçmenlerin ateşli silahlarla yaptığı ilk saldırı" ifadelerini kullandı. Dermendzhiev ayrıca, Türk makamlarının iş birliği yapma ve failleri arama sözü verdiğini söyleyerek, "Son zamanlarda Türkiye ile sınırda göç baskısı alanında iş birliğimiz çok yoğunlaştı" dedi. Türk makamlarıyla sıkı iş birliği içerisinde çalıştıklarını kaydeden Dermendzhiev, ateş açan göçmen grubunun yakalanması için şu anda sınır bölgesinde aramalar yapıldığını söyledi.

"FARK EDİLEN GÖÇMENLER BULGAR POLİSİNE ATEŞ AÇTI"

Çatışmanın detayına değinen Demerdzhiev, öldürülen polis memurunun Savunma Bakanlığında görevli askerle sınırda devriye görevi yürüttüğünü söyledi. Demerdzhiev, Savunma Bakanlığı görevlisi ile bölgede araçla devriye gezen polisin tel örgüde delik gördüğünü, araçtan inen polisin fenerle tel örgüyü aydınlatırken Türkiye tarafından ateş açıldığını belirtti. Demerdzhiev, "Savunma Bakanlığı görevlisi aracın arkasına saklanmış. Ona da ateş açılınca asker karşı cevap vermiş. Savunma bakanlığı sınır görevlisi Türkiye yönünden 10-15 el ateş açıldığını söyledi" ifadelerini kullandı.

SOYLU: BERABER ÇALIŞACAĞIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı olayla ilgili yaptığı paylaşımda, " Edirne, Lalapaşa ilçesi Bulgaristan sınırında bir Bulgaristan Polis Memurunun silahla vurularak hayatını kaybettiğini teessürle öğrendim. Kıymetli mevkidaşım, Bulgaristan İçişleri Bakanı Sn. Ivan Demerdzhiev'e ve Bulgaristan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Olayın faillerinin tespiti ve olayın aydınlatılması için iki tarafından beraber çalışması konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan olayla ilgili saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Konuyla ilgili Edirne Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"07.11.2022 günü, saat 21.35 sıralarında İlimiz Lalapaşa ilçesi Küçünlü köyü sınır hattında yaşanan menfur saldırıda bir Bulgaristan polis memuru hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili olarak Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizin yaptığı titiz ve kararlı çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen E.E. ve M.E. isimli şahıslar yakalanmış olup, üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan 1 adet av tüfeği ve bu tüfeğe ait 23 adet av fişeği ele geçirilmiştir. Bu elim hadise sebebiyle Bulgaristan Emniyet Teşkilatı'na ve Bulgaristan halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."