Akdeniz'de göçmen botu, Sahil Güvenlik botuna çarptı: 14 ölü

CENAZELER ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna çarpması sonucu denize düşüp hayatını kaybeden 6'sı çocuk 14 kaçak göçmenin cenazesi Finike Devlet Hastanesi'ne getirildi. Cenazeler, buradaki işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazanın ardından lastik botla kıyıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalanan 15 göçmen ile olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Diğer yandan olayın meydana geldiği bölgede Sahil Güvenlik ekiplerinin AFAD ve UMKE ekiplerinin desteğiyle su altı ve su üstü arama çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı