Haberler

Akdeniz'de göçmen botu, Sahil Güvenlik botuna çarptı: 14 ölü

Akdeniz'de göçmen botu, Sahil Güvenlik botuna çarptı: 14 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik botuna çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 kaçak göçmenin cenazesi, gerekli işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

CENAZELER ANTALYA'YA GÖNDERİLDİ

Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan botun Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna çarpması sonucu denize düşüp hayatını kaybeden 6'sı çocuk 14 kaçak göçmenin cenazesi Finike Devlet Hastanesi'ne getirildi. Cenazeler, buradaki işlemlerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazanın ardından lastik botla kıyıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalanan 15 göçmen ile olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Diğer yandan olayın meydana geldiği bölgede Sahil Güvenlik ekiplerinin AFAD ve UMKE ekiplerinin desteğiyle su altı ve su üstü arama çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı

Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Fenerbahçe'nin yıldızının nişanlısından taraftara olay cevap

"Defolun gidin" yorumuna olay cevap
Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu

Eşini odadan çıkardıktan 10 saniye sonra havalara uçtu
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı

Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum