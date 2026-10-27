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Kaboğlu, Kanadoğlu soruşturmasını hukuk devleti açısından ciddi sorun olarak niteledi

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Kaboğlu, Kanadoğlu soruşturmasını hukuk devleti açısından ciddi sorun olarak niteledi
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Eski İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, avukat Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu hakkında İstanbul Barosu 128. Genel Kurulu'ndaki konuşması nedeniyle başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Kaboğlu, bunun hukuk devleti ve ifade özgürlüğü açısından ciddi sorun olduğunu söyledi.

(İSTANBUL) - Eski İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle avukat Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatılmasının hukuk devleti ve ifade özgürlüğü açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu belirterek, "Baro kürsüleri avukatlarındır. Savunma susturulamaz" dedi.

Eski İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Kaboğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Barosunun 128. Genel Kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Barosu Başkan Adayı Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatılması, hukuk devleti ve ifade özgürlüğü bakımından ciddi bir sorundur. Avukatın görevi, yalnızca yargı önünde savunma yapmak değildir. Hukuka aykırılıkları dile getirmek, yargının işleyişini eleştirmek ve anayasal değerleri savunmak da mesleki sorumluluğunun ayrılmaz parçasıdır.

Bir baro genel kurulunda açıklanan görüşlerin ceza soruşturmasına konu edilmesi, demokratik tartışma ortamını ve bağımsız savunmayı doğrudan etkiler. Sayın Kanadoğlu ile görüş ayrılıklarımız olabilir. Ancak temel hak ve özgürlüklerin korunması, görüş birliği gerektirmez. Tam tersine, farklı görüşlerin özgürlüğünü de savunabilmek hukuk devletine bağlılığın gereğidir. Baro kürsüleri avukatlarındır. Savunma susturulamaz."

Kaynak: ANKA
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