Nazilli'de kablo hırsızlığı zanlısı tutuklandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 32 yaşındaki M.K., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir telekomünikasyon şirketine ait yaklaşık 65 metre uzunluğundaki kabloları çaldığı öne sürülen M.K'nin (32) Yenimahalle Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel