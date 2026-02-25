Haberler

Kabine üyelerinden şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için başsağlığı mesajı yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Balıkesir'den kalkış yapan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesajında "Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucunda şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Balıkesir'de 9. Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise taziye mesajında, kahraman pilotun şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, şehit pilota Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileyerek, "Şehidimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
