Bakanlardan Milli Zafer Haftası Mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, sosyal medya hesaplarından Milli Zafer Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımında, "Malazgirt'te ecdadımızın attığı ilk ok, bin yıldır yönümüzü tayin ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2071 hedefiyle büyük ve güçlü Türkiye istikametinde ilerlemeye devam edeceğiz. Milli Zafer Haftamız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Maziden atiye gururla yol yürüyoruz. Kahraman ecdadımızın 1071'de yaktığı meşaleyi 2053 ve 2071'e de ulaştıracak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Destanlar yazan milletimizin, Milli Zafer Haftası'nı kutluyorum." paylaşımını yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şunları kaydetti:

"Maziden atiye uzanan kutlu yürüyüşümüz, aziz milletimizin cesareti, inancı ve vatan sevdasıyla yazılmış eşsiz zaferlerle doludur. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla, tarihi atılımlarımızla daha güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için kararlılıkla yürüyoruz. Şanlı tarihimizin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Maziden aldığımız güçle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikbalin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ediyoruz. Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan zaferler zincirinin her halkasında aynı cesaret, aynı inanç ve aynı bağımsızlık ruhu var. Şanlı tarihimizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şanlı zaferlerin izinde, kökümüz mazide, gözümüz istikbalde. Milli Zafer Haftamız kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Dün destan yazdık, bugün aynı ruhla geleceği inşa ediyoruz. Zaferlerle dolu tarihimizin gururuyla. Milli Zafer Haftamız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA