Üye Girişi
Haberler

Kabine Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masadaki öncelikli gündem Orta Doğu'da yükselen gerilim

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık bir buçuk aylık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının en sıcak başlığı ise İran-İsrail gerilimi. Türkiye, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Kabine toplantısında İran'ın İsrail adımı sonrasında bölgede daha da yükselen tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirme yapılacak. Bölgedeki durumun Türkiye'ye yönelik güvenlik tehditleri üzerinde durulacak.

GAZZE'DE ATILACAK ADIMLAR KONUŞULACAK

Ayrıca Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.

TERÖR OPERASYONLARI DA MASADA

Toplantının bir diğer konusu Türkiye'nin sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak. Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin yok edilmesi için devam eden operasyonlar Kabine'de ele alınacak. Erdoğan'ın bu ay içinde Irak'ın başkenti Bağdat'a yapacağı resmi ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.

BEŞTEPE'DE EKONOMİ GÜNDEMİ

Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da değerlendirilecek. Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler görüşülecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARI DA GÖRÜŞÜLECEK

On binlerce öğretmen adayının gözü hükümetten gelecek atama haberinde. Kabinede yılın ilk öğretmen atamasına ilişkin kadro tahsisine ve takvime dair çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanlığı Seçimi Recep Tayyip Erdoğan Orta Doğu Tansiyon Türkiye Kabine Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beypazarı soda yasaklandı mı? Beypazarı sodada bor mu var? Beypazarı açıklama yaptı mı? Barcelona-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona-PSG maçı şifresiz mi? 16 Nisan 2024 Salı Yayın akışı! Bugün kanallarda ne var? Bugün hangi diziler var? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 16 Mart Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir, neden değişir? Uçtan uca şifreleme nasıl çalışır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? 16 Nisan baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Süt fiyatları ne kadar oldu 2024? Çiğ süte zam geldi mi? KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 16 Nisan Kabine Toplantısı gündemi nedir? Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur? Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Resmi Gazete bugün (16 Nisan) kararları nedir? Resmi Gazete atama kararları 2024 belli oldu mu? 16 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Threads hesabı kapanırsa Instagram da kapanır mı, ne olur? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 16 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 16 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
500

Yorumlar (6)

masteng aston:

Asrin kainatin lideri cozer halleder.

20
5
yanıtYanıtla
Can null:

:) :) :) Bi gülme geldi

yanıt21
yanıt9
suleyman altıntaş:

Puhahahahahhaha

yanıt0
yanıt0
ömer ihsan muşlu :

cek cak...

14
3
yanıtYanıtla
TURGAY EVRAN:

nebati bakan geri gelsin o varken merkez kar ediyordu kur korumalı çıkardı ortalığı yıktı geçti gözleirnin içine bakacağım onun

5
0
yanıtYanıtla
Sebastian Szymanski:

Kimseyi tedirgin etmez bence hatta merak etmezler gibi duruyor bana göre.

3
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title