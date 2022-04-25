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KABİL- TİKA Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar verdi

AA - Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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İftar yemeğinden detaylar TİKA'da Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar KABİL - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın başkenti Kabil'de Türkiye mezunlarına iftar verdi.

İftar yemeğinden detaylar

Tika'da Afganistan'daki Türkiye mezunlarına iftar

KABİL - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Tika) Afganistan'ın başkenti Kabil'de Türkiye mezunlarına iftar verdi.

Tika Sürekli Eğitim Merkezinde Türkiye Mezunları Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Türk Kızılay Afganistan Delegasyonu Başkanı Ferit Ziya, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal ve Türkiye'den mezun olan öğrenciler katıldı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

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