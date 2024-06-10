Kabil'de Yunus Emre konulu bilgi yarışması düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre konulu bilgi yarışması düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kabil Ofisi'nin düzenlediği yarışma, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulu Teymeni Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

YEE ve TMV yetkilileri ile öğrencilerinin yanı sıra Türkiye'nin Kabil büyükelçiliği ve Afganistan'daki Türk kurumlarının yetkilileri de yarışmayı izledi.

Yarışma, Yunus Emre ile ilgili konuşmalar ve tanıtım filminin izletilmesinin ardından başladı.

Yunus Emre'nin hayatı, eserleri ve edebi kişiliği hakkında düzenlenen yarışmaya, Kabil Eğitim Üniversitesi ile Cevizcan Üniversitelerinin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri katıldı. İki grupta üçer öğrenci yer aldı.

Yarışmayı, Kabil Eğitim Üniversitesi grubu kazandı.

YEE Kabil Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Hüseyin Güngör, yarışma öncesi yaptığı konuşmada Yunus Emre'nin insancıl yaklaşımının önemine değinerek, sunduğu fikirlerin günümüz sorunlarına da çözüm ürettiğini kaydetti.

Afganistan'da Türkçeye ilginin her geçen gün arttığını belirten Güngör, Yunus Emre'nin insan merkezli düşüncelerini önemsediklerini aktardı.

Güngör, "Bu büyük şahsiyet şiirleriyle sadece Türkçenin gelişimine önemli bir katkıda bulunmakla kalmamış aynı zamanda evrensel insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesiyle hiçbir din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin insanoğlunun barış ve ortak değerler etrafında birlikte yaşamasını amaçlayan mesajlar vermiştir." ifadelerini kullandı.