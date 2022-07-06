Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" - Haberler

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Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif"

AA - Ashraf Amra - Güncel
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Görüntü Dökümü: Yeni Kabe örtüsünün dikilmesinden detaylar 36 yıldır fabrikada çalışan Hamza İbrahim Şaban'ın konuşması MEKKE - Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Kabe-i Şerif Kisvesi fabrikasında yapılan ve tamamlanması aylarca süren Kisve (Kabe örtüsü), Kabe-i Şerif ile buluşmak için...

Görüntü Dökümü:

Yeni Kabe örtüsünün dikilmesinden detaylar

36 yıldır fabrikada çalışan Hamza İbrahim Şaban'ın konuşması MEKKE - Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Kabe-i Şerif Kisvesi fabrikasında yapılan ve tamamlanması aylarca süren Kisve (Kabe örtüsü), Kabe-i Şerif ile buluşmak için arefe gününü bekliyor. Kisve'nin bazı bölümlerine el emeği ile nakşedilen ayet ve İslami motifler altın kaplama gümüş iplikler ile yapılıyor.

AA / Ashraf Amra - Güncel

Suudi Arabistan İbrahim Şaban Mekke Güncel Haberler

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