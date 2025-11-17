Kabatepe-Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi
Çanakkale Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri iptal edildi. Diğer güzergahlardaki ulaşım ise normal şekilde devam edecek.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.
Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel