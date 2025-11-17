Haberler

Kabatepe-Gökçeada Feribot Seferleri İptal Edildi

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan Kabatepe-Gökçeada feribot seferleri iptal edildi. Diğer güzergahlardaki ulaşım ise normal şekilde devam edecek.

Kabatepe ile Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarınki Kabatepe-Gökçeada seferlerinin tümünün iptal edildiği duyuruldu.

Diğer güzergahlarda ulaşım normal seyredecek.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
