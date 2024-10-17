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Kabadüz'de Besiciler Yayladan Dönüş Yolunda

Kabadüz'de Besiciler Yayladan Dönüş Yolunda
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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan besiciler, havaların soğumasıyla birlikte yayladan dönüşe geçiyor. Besiciler, yolculuk esnasında yaşanan sorunlara ve güvenlik önlemlerine dikkat çekiyor.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinin Çambaşı Yaylası'nda küçükbaş hayvancılık yapan besiciler, havaların soğumasıyla birlikte yayladan dönüşlere başladı.

Orduf'da 15 yıldır küçükbaş hayvancılık yapan Muammer Işık (40), havaların soğumasıyla birlikte yayladan dönüş yoluna geçti. Muammer Işık, koyun sürüsüyle yolculuk esnasında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Gece yolda mola veren Işık, "Maden Obası'ndan yola çıktık kayak merkezinde mola verdik. Buradan Karaağaç'taki koyunların yarısını sahip olan arkadaşımızın oraya gideceğiz. Oradan ben Perşembe Tepeköy'e gideceğim. Yola çıktığımız zaman duyarsız şoförler var. Çok aceleciler. Onun için araçların azalmasını bekliyoruz. Birkaç saat buradayız araçlar yoldan çekildi mi gece yolumuza devam edeceğiz. Bizim üç dört günlük yolumuz var. Bu hayvan otunu almak ve yayılmak zorunda. Koyunları otlak bir yere koyuversek hemen bize 'yayamazsınız' diyorlar. Koyunlarda rızıklanacak. Bu doğadaki otlar hep hayvanlar için" dedi.

GÜVENLİK İÇİN KOYUNLARA ARAÇLAR EŞLİK EDİYOR

Sisli havalarda kazaları önlemek için alınan tedbirlerle ilgili de konuşan Muammer Işık, "Bir arkadaşımız önden gidiyor, el feneri var. Aracın geldiğini gördüğü zaman bize elektrikle sinyal veriyor. Yol yokuş aşağıysa aracımız önden gidiyor, yol yokuş yukarı aracımız dörtlüleri yanık vaziyette arkadan geliyor. Aracımız bize öncülük ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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