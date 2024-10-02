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KAAN Uçağı 2025 Yılında Yoğun Geliştirme Uçuşlarına Başlayacak

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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Milli Muharip Uçak KAAN'ın 2025 yılı sonunda yoğun geliştirme uçuşlarına başlayacağını açıkladı. ANKA-3'ün görünmezlik geliştirme çalışmaları sürerken, yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi olduğu belirtildi.

KAAN, 2025 yılı sonunda yoğun geliştirme uçuşlarına başlayacak

Tusaş Genel Müdürü Demiroğlu:

"ANKA-3'ün görünmezliğini geliştirme çalışmaları sürüyor"

"Hem yurt dışı, hem de yurt içinden çok ciddi ilgi var"

ADANA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "KAAN, 2 test platformunda 2025 yılı sonunda hazır olacak. Esas yoğun geliştirme uçuşları o zaman başlayacak. ANKA-3'ün de görünmezlik geliştirmeleri devam ediyor" dedi.

TEKNOFEST'in açılışının ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Demiroğlu, "Yarın ANKA-3, Hürjet ve Hürkuş kol uçuşlarını yapacaklar. ANKA-3 mühimmatlı atışlarını yaptı. Görünmezlik konusunda geliştirmeler devam ediyor. Görünmezliğini daha da arttıracağız. Test uçuşlarını bitirip bu sene sonlarında deneme amacıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne vermeyi düşünüyoruz. Geliştirmeleri bitirdikten sonra seri üretimine geçeceğiz. Hem yurt dışı hem de yurt içinden çok ciddi ilgi var" dedi.

"Herkes gelsin"

Herkesi TEKNOFEST alanına davet eden Demiroğlu, "Gençlerimiz faaliyetlerini gösteriyorlar. Gerçekten bütün çocukların, kendisini genç hissedenlerin buraya gelmesi lazım. Buraya lütfen gelin. Uçaklara dokunun. Faaliyetleri görün, çocukların neler yapmaya kadir olduğunu görün" ifadelerini kullandı.

"Planlamada değişiklik yok"

Demiroğlu, Türkiye'nin önemli savunma projesi Milli Muharip Uçak 'KAAN' hakkında ise şunları söyledi:

"KAAN bizim mahallenin ağır abisi, büyüğü. 2025'deki uçuşunu 2 sene önce çektik. 2 test platformunda 2025 yılı sonunda hazır olacak. Esas yoğun geliştirme uçuşları o zaman başlayacak. 2028'e kadar da ilk teslimatı Türk Hava Kuvvetleri'ne yapmayı planlıyoruz. Planlamada bir değişiklik yok."

KAAN Uçağı 2025 Yılında Yoğun Geliştirme Uçuşlarına Başlayacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Güncel

Milli Muharip Uçak Mehmet Demiroğlu Havacılık Teknoloji Savunma Güncel TUSAŞ

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