Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde su krizi yaşanıyor

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en büyük şehri ve ekonomik kalbi Johannesburg'da, bakım çalışmaları nedeniyle yaşanan geniş çaplı kesintilerin yanı sıra, şebekeye kanalizasyon karışması sonucu ortaya çıkan salgın riskinden kaynaklı su krizi yaşanıyor.

Johannesburg Belediye Başkanı Dada Morero, yaptığı açıklamada, şehrin Bezuidenhout Valley bölgesinde patlayan bir ana su borusunun onarımı sırasında çok yakından geçen bir kanalizasyon hattının tıkanarak taşması sonucu, atık suların ana su borusuna karıştığını bildirdi.

Morero, olayın ardından bölgedeki musluklardan kötü koku gelmesi üzerine belediye ekiplerinin acil durum ilan ederek duruma müdahale ettiğini ve şehir sularının klorlandığını belirtti.

Johannesburg Su İdaresi'nden yapılan açıklamada, su şebekesinde zararlı bakteri tespit edildiği kaydedilerek, vatandaşlara musluk suyunu içmemeleri ve yemek yapımında kullanılmaması uyrasında bulunuldu.

Öte yandan şehrin ana su tedarikçi firması "Rand Water"dan yapılan açıklamada, şehrin büyük bölümüne su pompalayan Eikenhof İstasyonundaki planlı onarım nedeniyle, 7 güne varan su kesintileri yaşanacağı belirtildi.

Yaklaşık 6,5 milyonluk nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehri ve kıtanın en önde gelen ticaret ve finans merkezlerinden biri olan Johannesburg'da, su kaynakları yeterli olsa da eskiyen altyapıdan kaynaklı arıza ve onarım çalışmaları nedeniyle sıklıkla su kesintileri yaşanıyor.

2026 yerel seçimleri öncesi, su krizi şehrin en öncelikli meseleleri arasında yer alıyor.