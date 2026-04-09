Eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent'ten Nato Çıkışı: "Türkiye ile İsrail Çatışırsa İsrail'in Yanında Olmak İçin Ayrılırız"

(ANKARA) - ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin eski direktörü Joe Kent, Beyaz Saray'ın NATO ve Orta Doğu politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Kent, X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin NATO'dan olası ayrılışının asıl nedeninin "Türkiye ile İsrail'in Suriye'de yaşayacağı muhtemel bir çatışmada İsrail'in yanında saf tutmak" olacağını savundu.

ABD'nin İran'la savaşa girmesinin ardından Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörülüğü görevinden istifa eden Kent, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin NATO'dan ayrılabileceğine ilişkin tehditine yanıt verdi. Eski üst düzey yetkili, ABD'nin Suriye'de laik yönetimin devrilmesine yardım ettiğini ve yerine "El Kaide/DEAŞ geçmişi olan bir ismin getirildiğini" söyleyerek, Washington'un bölgede hem "kundakçı hem itfaiyeci" rolü oynadığını öne sürdü.

Kent, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ne yazık ki NATO'dan ayrılmak, dış müdahalelerden kaçınmak için olmayacak; Türkiye ile İsrail Suriye'de eninde sonunda karşı karşıya geldiğinde İsrail'in yanında yer alabilmek için NATO'dan ayrılacağız.

Bu da, seküler Suriye hükümetinin devrilmesine yardımcı olduktan ve eski bir El Kaide/DEAŞ liderini cumhurbaşkanı olarak yerleştirdikten sonra oluyor. Orta Doğu'da hem yangın çıkaran hem de söndüren rolünü oynamayı bırakmanın zamanı geldi; buna değmez."

