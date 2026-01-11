Albüm: Çin'de Bambu Yazmalar Gibi Organik Kültürel Eserler Yenilikçi Uygulamalarla Korunuyor
Çin'in Hubei eyaletindeki Jingzhou kentinde, bambu gibi organik kültürel eserlerin korunması için yenilikçi teknikler geliştiriliyor. Bu yöntemler, eserlerin uzun vadeli muhafazasını sağlamayı hedefliyor.
JİNGZHOU, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Hubei eyaletinin Jingzhou kentindeki Kültürel Miras Koruma Merkezi, bambu yazmalar gibi organik kültürel eserlerin yapıları gereği yüksek hassasiyet gerektirmesi ve korunmalarının ciddi zorluklar barındırması nedeniyle, son yıllarda bu eserlerin uzun vadeli muhafazasını sağlamak amacıyla yenilikçi koruma tekniklerini geliştirerek sahada uygulamaya koyuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel