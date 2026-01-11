Haberler

Albüm: Çin'de Bambu Yazmalar Gibi Organik Kültürel Eserler Yenilikçi Uygulamalarla Korunuyor

Albüm: Çin'de Bambu Yazmalar Gibi Organik Kültürel Eserler Yenilikçi Uygulamalarla Korunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Hubei eyaletindeki Jingzhou kentinde, bambu gibi organik kültürel eserlerin korunması için yenilikçi teknikler geliştiriliyor. Bu yöntemler, eserlerin uzun vadeli muhafazasını sağlamayı hedefliyor.

JİNGZHOU, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Hubei eyaletinin Jingzhou kentindeki Kültürel Miras Koruma Merkezi, bambu yazmalar gibi organik kültürel eserlerin yapıları gereği yüksek hassasiyet gerektirmesi ve korunmalarının ciddi zorluklar barındırması nedeniyle, son yıllarda bu eserlerin uzun vadeli muhafazasını sağlamak amacıyla yenilikçi koruma tekniklerini geliştirerek sahada uygulamaya koyuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı

Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
Ilgaz'da satılan bal dünyanın en pahalı balı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Dünyanın en pahalı balı, o ilçemizde satıldı
Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar
Galatasaray-Fenerbahçe maçının sonuna damga vuran an

Maç sonuna damga vuran an
Kanalizasyona çimento döken firmaya 213 bin lira ceza

Pişkinliğiyle pes dedirtti, görüntüler çıkınca ceza yağdı
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir

Şampiyonluk sonrası ayrılıkları duyurdu