Jingdezhen: Seramik Tutkunlarının Kültürel Buluşma Noktası

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangxi eyaletinin Jingdezhen kentinde üretilen porselenler, 1.000 yıl önce Deniz İpek Yolu boyunca seyahat ediyordu. Şimdiyse kent İsviçreli sanatçılar, Fransız müze uzmanları ve İtalyan tüccarlar gibi tüm dünyadan seramik tutkusunun bir araya getirdiği yetenekleri kendine çekiyor.

Çin'in porselen başkenti diye bilinen Jingdezhen son yıllarda sadece istikrarlı şekilde süren bir iç göç akınına değil, aynı zamanda giderek büyüyen bir uluslararası topluma da ev sahipliği yapıyor. Bunların arasında "Jingpiao" diye adlandırılan hareketli ve değişken bir topluluğun parçası haline gelen yaklaşık 5.000 yabancı bulunuyor. Bu terim, Jingdezhen'in kısaltması olan "Jing" ile Çince "sürüklenmek" anlamına gelen "piaoliu" kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Beijing'deki Beipiao topluluğu gibi Jingpiao da bu antik porselen başkentinde yaşamayı, yaratmayı ve hayallerinin peşinden gitmeyi seçenleri tanımlıyor.

Jingdezhen'deki seramik yetenekleri yetiştirme merkezinin müdür yardımcısı olan Chen You, "Özellikle yabancı Jingpiao'lar için politika danışmanlığı ve topluluk etkinlikleri gibi imkanlar sunan çeşitli hizmet istasyonları kurduk" dedi.

Kent, önemli ulusal ve eyalet düzeyinde yetenek yetiştiren programlara başvuran yabancı sanatçılara destek veriyor. Bugüne kadar 20'den fazla kişi çalışmalarından dolayı hibe ya da ödül almış durumda.

Jingdezhen, büyüyen bu yaratıcı topluluğu desteklemek için inovasyon platformları, yetenek fonları ve uluslararası değişim programları gibi girişimleri hayata geçirerek sınır ötesi işbirliğini artırırken kentin asırlık seramik geleneğini yeniden canlandırdı.

Jingdezhen ile binlerce kilometre ötedeki Türkiye'nin porselen başkenti İznik kardeş kentler ve iki kent arasındaki kültürel etkileşim hızla gelişiyor. İznik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, WeChat üzerinden paylaştığı mesajında Jingdezhen ziyaretine atıfta bulunarak, "Seramiğin geleceği insan yaratıcılığına bağlı. Bu yaratıcılık da farklı kültürler ve zihniyetler bir araya geldiğinde ortaya çıkıyor" dedi.

On yıldır Jingdezhen'de yaşayan Fransız seramik sanatçısı Camille Grandaty artık akıcı şekilde Çince konuşabiliyor. Daimi oturma iznine başvuran Grandaty, yılların kültürler arası deneyimiyle şekillenen Doğu ve Batı etkilerinin bir füzyonu olan sanatsal tarzını daha da geliştirmeye hazır.