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Jill Biden Greensboro'da

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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Greensboro kentine ziyaret düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve Eğitim Bakanı Miguel Cardona, Başarıya Giden Yol Okul Otobüsü Turu'nu başlattı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Greensboro kentine ziyaret düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve Eğitim Bakanı Miguel Cardona, Başarıya Giden Yol Okul Otobüsü Turu'nu başlattı. Tur kapsamında ABD Kurtarma Planı tarafından, okullar için sağlanan tarihi kaynakları da kullanarak okulların ve öğrencilerin iyileşmesi ve gelişmesine yardımcı olması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Peter Zay - Güncel

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