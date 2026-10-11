Haberler

Jiaolong'u taşıyan araştırma gemisi, 466. dalış için Batı Pasifik'e ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Jiaolong'u taşıyan araştırma gemisi, 466. dalış için Batı Pasifik'e ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong'u taşıyan Derin Deniz No. 1 araştırma gemisi, cumartesi günü Batı Pasifik'teki Doğu Caroline Havzası'na ulaştı. Jiaolong'un 466. dalışında yaklaşık 4.500 metre derinliğe inmesi planlanıyor.

DERİN DENİZ NO. 1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong'u taşıyan araştırma gemisi Derin Deniz No. 1, derin deniz bilimsel araştırmaları yürütmek üzere cumartesi günü Batı Pasifik Okyanusu'ndaki Doğu Caroline Havzası'na ulaştı. Jiaolong'un 466. dalışında yaklaşık 4.500 metre derinliğe inmesi planlanıyor.

Kaynak: Xinhua
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede

Kapılar tek tek çalınmaya başladı! Listede ünlü bir isim de var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cindy Crawford, oğlunun ölümünden sonra eşiyle ilk kez görüntülendi

Evlat acısıyla sarsılan dünyaca ünlü model ilk kez görüntülendi
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı

Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi

Cenazedeki dekolteli fotoğrafları sonrası sessizliğini bozdu
Çağatay Ulusoy’dan Bulgaristan’daki köyüne ziyaret

Ünlü oyuncu babasının köyüne gitti! Hemşehrileriyle poz verdi
Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı

Husilerin Riyad saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! BM sessiz kalmadı
Ayakkabı devi 17 mağazasını kapatıyor! Yüzde 50'ye varan indirim başladı

Ayakkabı devi mağazalarını kapatıyor
Türkiye'nin ünlü market zinciri fon mağduru çıktı

Ünlü market zinciri fon mağduru çıktı