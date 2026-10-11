Jiaolong'u taşıyan araştırma gemisi, 466. dalış için Batı Pasifik'e ulaştı

Jiaolong'u taşıyan araştırma gemisi, 466. dalış için Batı Pasifik'e ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong'u taşıyan Derin Deniz No. 1 araştırma gemisi, cumartesi günü Batı Pasifik'teki Doğu Caroline Havzası'na ulaştı. Jiaolong'un 466. dalışında yaklaşık 4.500 metre derinliğe inmesi planlanıyor.
DERİN DENİZ NO. 1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, 11 Ekim (Xinhua) -- Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong'u taşıyan araştırma gemisi Derin Deniz No. 1, derin deniz bilimsel araştırmaları yürütmek üzere cumartesi günü Batı Pasifik Okyanusu'ndaki Doğu Caroline Havzası'na ulaştı. Jiaolong'un 466. dalışında yaklaşık 4.500 metre derinliğe inmesi planlanıyor.
Kaynak: Xinhua