Haberler

Hava Kuvvetleri Erzincan'ın Kurtuluşunu Uçaklarla Kutladı

Hava Kuvvetleri Erzincan'ın Kurtuluşunu Uçaklarla Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip uçaklar, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünde Erzincan semalarında uçuş gerçekleştirdi.

HAVA Kuvvetleri Komutanlığı'na ait muharip uçaklar, Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünde Erzincan semalarında uçuş gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından paylaşılan görüntülerle birlikte, "Hava Kuvvetlerimiz, kadim şehirlerimizden biri olan Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümünde muharip uçak geçişi icra etti. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Amedspor liderlik fırsatını tepti

Amedspor liderlik maçına çıktı! İşte sonuç
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip

Galatasaraylılara ''Eyvah'' dedirten gelişme
PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar

PTT'den emekliye geri ödemesiz 14 bin TL! İşte detaylar