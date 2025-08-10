Jet2 Uçağı Kalkıştan Sonra Duman Nedeniyle Geri Döndü
Antalya- Manchester seferini yapmak için Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan kalkan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, kalkıştan kısa süre sonra iniş takımlarında duman görüldü. Uçağın pilotu, acil durum dolayısıyla Antalya Havalimanı'na geri döndü. Yer ekipleri acil müdahale önlem alırken, uçak ise sorunsuz şekilde piste teker koydu. Uçak park pozisyonuna alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
HABER- KAMERA: Tunahan KIR/ANTALYA,