Jet2 Uçağı Kalkıştan Sonra Duman Nedeniyle Geri Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan Manchester'a sefer yapan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş takımlarında duman görünmesi nedeniyle acil durumla Antalya Havalimanı'na geri döndü. Uçak sorunsuz bir şekilde piste indi ve inceleme başlatıldı.

FRAPORT TAV Antalya Havalimanı'ndan Manchester'a gitmek için havalanan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, kalkış sonrası iniş takımlarındaki duman nedeniyle geri döndü.

Antalya- Manchester seferini yapmak için Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan kalkan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, kalkıştan kısa süre sonra iniş takımlarında duman görüldü. Uçağın pilotu, acil durum dolayısıyla Antalya Havalimanı'na geri döndü. Yer ekipleri acil müdahale önlem alırken, uçak ise sorunsuz şekilde piste teker koydu. Uçak park pozisyonuna alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER- KAMERA: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı

Çaresizliğin fotoğrafı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye yönetimi, SDG'ye resti çekip masadan kalktı: Paris'e gitmiyoruz

Suriye yönetimi, SDG'ye resti çekip masadan kalktı: Paris'e gitmiyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.