Jet ski ile kendisine çarpan kişinin bulunmasını istiyor

ANTALYA'da kıyıda oğluyla yüzen Ceyhun Solmaz (36), jet-skinin çarpması sonucu yaralandı. Kolundaki hasar nedeniyle 6 aydır işine devam edemeyen Solmaz, jet-skiyle kendisine çarpan kişinin bulunmasını istiyor.

Olay, geçen 15 Temmuz'da Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ceyhun Solmaz, sıcak havadan bunalan oğluyla sahile gitti. Kıyıda oğluyla birlikte yüzmeye başlayan Solmaz'a, jet-ski çarptı. Ne olduğunu anlamaya çalışan Solmaz, sudan çıkmaya çalıştı. Bu sırada kendisine çarpan jet-skinin uzaklaştığını gören Solmaz, sol omzunun çıktığını fark etti. Tek kolunu kullanarak güçlükle sudan çıkan Solmaz, hastaneye gitti. Muayenede, Solmaz'ın omzunun çıktığı, kolunda da yırtık ve kırık olduğu tespit edildi. Ameliyat olan ve geçen 6 aya rağmen kolunu kullanamayan Solmaz, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunca zamandır sonuç alamayan Solmaz, kendisine çarpan jet-ski sürücüsünün bulunmasını istiyor.

'KOLUM TERS DÖNMÜŞTÜ'

Oğlunun yanında olması nedeniyle büyük korku yaşadığını söyleyen Ceyhun Solmaz, "Oğlumla Konyaaltı Sahili'ne gittik. Serinlemek için denize girdik. Kıyıya çok yakındaydım. Saniyelik bir şeydi. Bir anda jet-ski geldi çarptı ve suya battım. Kolum ters dönmüştü. Tek elimle kıyıya çıktım. Baktığımda jet-ski baya uzaklaşmıştı. Sadece renginin beyaz olduğunu hatırlıyorum. Hastaneye gittim ve omzun çıktığını söylediler. Tedaviye başladığımda kolumda kırık ve yırtık olduğu söylendi. Ameliyat oldum" dedi.

'ÖLÜMLE BİLE SONUÇLANABİLİRDİ'

Aradan geçen zamana rağmen kendisine çarpan jet-ski sürücüsünün bulunamadığını belirten Solmaz, "Yaklaşık 6 ay geçti üzerinden ama omzum hala hasarlı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Aynı zamanda Sahil Güvenliğe de başvurdum. Bunca zamana rağmen fail hala bulunamadı. Yanımda oğlum vardı, ona da çarpabilirdi. Benim başıma ciddi hasar verebilirdi. Ölümle bile sonuçlanabilirdi. Ucuz kurtulduk" diye konuştu.