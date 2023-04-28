Jet Fadıl davası sonrası mağdurlar cezayı az buldu

Mağdur Tahsin Şenol, "Yine de 2 bin 500 yıl ceza almıştır. Ama bu kadar insanı da mağdur etmiştir. Bundan dolayı en azından içeride kalmasından memnunuz. Yine de adalet yerini bulmuştur. Biz hem tahliye olmasın, hem de zararımızın giderilmesi lazım. Davanın hukuki boyutu da vardır. İnşallah öbür davaları da kazanarak hakkımızı alacağız" dedi. Mağdur Nuh Sarıkaya ise "İnanmıyoruz. Çıksa bile kesinlikle hiçbir kimseye hakkını ödemez. Bu gibi insanların içeriden çıkmaması lazım" diye konuştu.

"BÜTÜN ZARARIN ÖDENMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

"TÜRKİYE'Yİ TESCİLLİ DOLANDIRICIDAN KURTARDIK"