Jeolog Okan Tüysüz: İki deprem Türkiye'nin fay dengesini değiştirdi

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İki depremin fay dengelerini değiştirmiş olabileceğini belirten Tüysüz, "7,7 ve 7,6'lık depremlerden sonra Türkiye'nin hemen hemen bütün fayların dengelerinde değişme var. Faya yakın olan yerlerde dengelerin bir miktar değiştirmiş olabilir. Kahramanmaraş'taki depremler karada yaşanan önemli depremlerden." ifadelerini kullandı.

Niğde'de merkez üssü Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından katıldığı NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Okan Tüysüz, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tüysüz, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin Türkiye'deki fay dengelerini değiştirmiş olabileceğini belirtti.

"FAYLARIN DENGELERİNDE DEĞİŞME VAR"

Tüysüz, "7,7 ve 7,6'lık depremlerden sonra Türkiye'nin hemen hemen bütün fayların dengelerinde değişme var. Faya yakın olan yerlerde dengelerin bir miktar değiştirmiş olabilir. Kahramanmaraş'taki depremler karada yaşanan önemli depremlerden. İkinci bir depremin de olması fayların değişmesine yol açmıştır. Ama batılara gidecek, Ege ve İstanbul'u etkileyecek bir değişimden söz etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"AYNI NOKTAYA KARŞILIK GELİYOR"

2020 yılında da 5,1 büyüklüğünde depremle sarsıldığını hatırlatan Tüysüz, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yine aynı noktaya karşılık geliyor. Burası Tuz Gölü fay sistemi dediğimiz 200 kilometrelik fay sisteminin güney ucunda. Endişe edilecek bir depremin öncüsü olmasını düşünmüyorum.

"BİNLERCE YILDIR SUSKUN OLAN BİR FAY VAR"

Binlerce yıldır suskun olan bir fay var. Bazı faylar 1000-10 bin yıl gibi aralıklarla deprem üretiyor. 5 çok küçük bir deprem değil. Çevre illerde hissedilmesi doğal. 4 ve 4,5büyüklüğünde depremler olabilir. Daha büyük olacağını sanmıyorum.

"NİĞDE OLDUKÇA ZAYIF BİR ZEMİNDE"

Bazı köy evlerinde duvar yıkılmalarına yol açabilecek bir deprem, daha büyük değil. Niğde oldukça zayıf bir zeminde. Yapıların bu zemine göre inşa edilmesi çok önemli."