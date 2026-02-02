Ünlü tanıtımcı da Epstein dosyasında: Bebek getirmeyi teklif etmiş

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein hakkında açıklanan yeni belgeler, dosyadaki tartışmalı isimleri ve yazışmaları yeniden gündeme taşıdı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açılan milyonlarca sayfalık yeni evrakta, Epstein'in çevresindeki bazı isimlerin yazışmaları dikkat çekti.

3 MİLYONDAN FAZLA YENİ DOSYA PAYLAŞILDI

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein soruşturmasına ilişkin 3 milyondan fazla yeni belgenin kamuoyuyla paylaşıldığını açıkladı. Belgelerde, Epstein'in uluslararası temasları, sosyal çevresi ve özel yazışmalarına dair çok sayıda ayrıntı yer alıyor.

PEGGY SİEGAL'İN KENYA SEYAHATİ

Belgelerde öne çıkan isimlerden biri, Hollywood çevrelerinde tanınan ünlü tanıtımcı Peggy Siegal oldu. Siegal'in Epstein'e gönderdiği bir e-postada, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye seyahat edeceğini bildirdiği görülüyor.

Siegal, yazışmada seyahat planlarına dair ayrıntılar paylaşırken, Kenya'daki yolculuğa esprili bir dille atıfta bulunarak, "Sana başka bir hayat deneyimi için ne kadar teşekkür etsek az. Maasai savaşçıları bizi yemezse Somalili korsanlar yiyecek" ifadelerini kullandı.

"BİR YA DA İKİ KÜÇÜK BEBEK GETİREBİLİRİM"

Aynı e-postada yer alan ve belgelerde özellikle dikkat çeken bölümde Siegal'in, Epstein'e hitaben "Senin için bir ya da iki küçük bebek getirebilirim. Kız mı erkek mi? Tam Madonna gibi" ifadelerini kullandığı görülüyor. Söz konusu cümle, Epstein dosyasındaki en tartışmalı yazışmalar arasında yer aldı.

MELANİA BELGESELİNİN YÖNETMENİNİN FOTOĞRAFLARI

Açıklanan belgeler arasında, Brett Ratner'ın Epstein ile birlikte görüntülendiği fotoğraflar da yer aldı. Ratner'ın, Melania Trump hakkında çekilen belgeselin yönetmeni olduğu hatırlatıldı.

Fotoğraflarda Ratner'ın, Epstein ve kimliği gizli iki kadınla birlikte bir koltukta sarılarak oturduğu görülürken, görüntülerin çekildiği tarihe ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

TARAFLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Belgelerde isimleri geçen Peggy Siegal ve Brett Ratner, iddialara ve yayımlanan belgelere ilişkin şu ana kadar kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı. Yetkililer, belgelerin soruşturma kapsamında yayımlandığını ve içeriklerin iddia niteliği taşıdığını vurguluyor.