JD Vance, Microsoft'un yeşil kart sağlama hakkının askıya alındığını duyurdu

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkeye H-1B ve J-1 vize uygulamaları üzerinden nitelikli işçi alımında yapılan usulsüzlüklerin üzerine gideceklerini belirterek, programı en çok kötüye kullandığı tespit edilen Microsoft'un yabancı çalışanlarına yeşil kart (Green Card) sağlama hakkının askıya alındığını duyurdu.

Vance, Çalışma ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle, ABD'de yaşama imkanı veren ve vatandaşlığın yolunu açan çalışma vizesi uygulamasında işverenlerin yaptığı suistimallerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

H-1B ve J-1 vizeleri de dahil, çalışma vizesi programlarının kötüye kullanıldığı iddialarına ilişkin yeni bulguları paylaşan Vance, bu alanda yapılan sahtekarlıkların ABD vatandaşlarının "işsiz kalmasına veya daha ucuza çalışmasına yol açtığını" belirtti.

Vance, söz konusu programı "tamamen bozuk" olarak nitelendirirken, program yürürlükte kaldığı sürece hükümetin Amerikalı işçileri koruması gerektiğini savundu.

Vance, H-1B vize programının, şirketlerin, Amerikalı çalışanlarla doldurulması kesinlikle mümkün olmayan pozisyonlar için ABD dışından "en iyilerin en iyisi" olan kişileri getirmesine olanak tanımak amacıyla tasarlandığını aktararak "Ne yazık ki bu program, son birkaç yılda, hatta muhtemelen son birkaç on yılda sahtekarlıkla iç içe hale geldi." dedi.

ABD'ye dışarıdan ucuz işçi getirme ve onların ülkede kalmasını sağlamaya yönelik programları kötüye kullanma konusunda teknoloji firması Microsoft'a işaret eden Vance, "Ne yazık ki ABD'de bu sistemi Microsoft'tan daha fazla suistimal eden başka bir şirket olmamıştır." dedi ve bu şirkette söz konusu programla çalışma hakkı kazananların yeşil karta başvurma haklarının askıya alındığını belirtti.

Başkan Yardımcısı Vance, Microsoft'un geçen yıl 6 bin Amerikalı işçiyi işten çıkardığını, aynı zamanda 6 bin 300 yabancıya H-1B vizesi aldığını ve yaklaşık 3 bin kişiye de yeşil kart sağladığını kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı temmuz ayında H-1B ve kalıcı çalışma izni programlarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen dolandırıcılık ve insan ticaretiyle ilgili ülke çapında bir soruşturma başlatmış, soruşturmada, sahte başvurular, ücret rüşveti ve sömürücü işe alım uygulamaları gibi endişeler dile getirilmişti.

Ayrıca dün ABD İç Güvenlik Bakanlığı, isteğe bağlı pratik eğitim programı için uluslararası öğrencilere sponsorluk yapan okullardan 70 bin dolar ve yenileme için 30 bin dolar ücret alınmasını önermişti.

Kaynak: AA