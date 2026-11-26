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İngiltere'deki Siyonizm Karşıtı Yahudi Eylem Grubu (JAZA), gasbedilen Filistin topraklarında kurulan İsrail yerleşimlerinin, Britanya'daki tanıtımını yapan Shivat Zion grubunun yöneticisi Sharaga Evers hakkında Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı rektörü Gassan Ebu Sitte'yi tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltı talebinde bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, Evers'in gasbedilen Filistin topraklarında kurulan İsrail yerleşimlerinin İngiltere'de tanıtılmasını eleştiren Ebu Sitte'ye yönelik "Her köpeğin günü gelir" ifadeleri kullanmasına değinen JAZA Sözcüsü Talia Woodin, "Shivat Zion, İsrail'in yerleşim yanlısı gruplara verdiği destekle güçlenen cezasızlık duygusuna dayanarak, ırkçı ve şiddet içerikli bir söylemde bulunacak kadar kendinden emin." ifadelerini kullandı.

Evers'in, Filistinlilerin kendi topraklarında hakkı bulunmadığını söylediğine dikkati çeken Woodin, Shivat Zion'un İngiltere hükümeti tarafından yaptırıma tabi tutulması gerektiğini vurguladı.

Woodin, Evers'in JAZA'yı da "sözde Yahudi" ifadeleriyle eleştirmesine, "Sadece Filistinlileri canavarlaştırmakla kalmıyor, siyasi olarak ondan farklı düşündüğümüz için Yahudiliğimizi sorgulayarak JAZA'ya karşı antisemitik bir saldırı yapıyor." sözleriyle tepki gösterdi.

Evers'in Ebu Sitte'ye yönelik sözlerini hatırlatan Woodin, bu sözlerin "ölüm tehdidi" olduğu gerekçesiyle ilgili İskoçya polisine gözaltı talebinde bulunduklarını ifade etti.

Ne olmuştu?

Geçen hafta İskoçya'da yayın yapan The National gazetesine konuşan Ebu Sitte, Shivat Zion'un İskoçya'da işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan İsrail yerleşimlerini ve İsrail'e göçü tanıtmasını eleştirmişti.

Ebu Sitte'ye tepki gösteren Evers, The National'a gönderdiği açıklamada, "Ebu Sitte'nin ne düşündüğü umurumda değil. Kendisi bir Hamas destekçisi." demişti.

Evers, "Ona kendi dilinde bir mesaj göndereceğim." ifadesini kullandığı açıklamasında, Arapça, "Her köpeğin günü gelir." yazmıştı.

Ebu Sitte de Evers'in açıklamasına yanıt olarak "Bu, şiddete teşviktir. Eğer burası pankartlar taşıdığı için binlerce emekliyi gözaltına almakla zaman geçirmeyen, düzgün işleyen polis gücü olan bir ülke olsaydı bu adam gözaltına alınırdı." ifadesini kullanmıştı.

Çatışma bölgelerinde plastik cerrah olarak görev yapan Glasgow Üniversitesi Rektörü Ebu Sitte, İsrail'in 17 Ekim 2023'te vurduğu Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi bahçesine çıkarılan Filistinlilerin cenazeleri arasında yaptığı basın toplantısıyla tanınıyor.

Kaynak: AA