ABD Senatosu'ndan Trump'ın NASA Direktörlüğüne aday gösterdiği Isaacman'a onay

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( Nasa ) Direktörlüğüne aday gösterilen Jared Isaacman, Senato'dan onay aldı.

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 67 "evet" oyu alan Isaacman, böylece NASA'nın yeni direktörü olmaya hak kazandı.

Isaacman, Trump ile teknoloji milyarderi Elon Musk arasında giderek artan anlaşmazlık nedeniyle mayıs ayında ilk adaylığı geri çekildikten sonra, geçen ay Trump tarafından yeniden aday gösterilmişti.

NASA'nın 15. direktörü olarak Isaacman, devam eden Ay ve Mars keşif girişimlerini, derin uzay bilim misyonlarını ve ticari ve uluslararası ortaklarla işbirliklerini denetleyecek.