Albüm: Japonya'daki Dev Pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, 27 Ocak'ta Çin'e Geri Dönecek

TOKYO, 21 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde bulunan dev pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, 27 Ocak'ta Çin'e yola çıkacak. Böylece Japonya, yaklaşık yarım yüzyıl sonra ilk kez pandasız kalacak.