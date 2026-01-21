Haberler

Albüm: Japonya'daki Dev Pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, 27 Ocak'ta Çin'e Geri Dönecek

Albüm: Japonya'daki Dev Pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, 27 Ocak'ta Çin'e Geri Dönecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, 27 Ocak'ta Çin'e dönecek. Bu olay, Japonya'nın yaklaşık 50 yıl sonra pandalar olmadan kalacağını gösteriyor.

TOKYO, 21 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde bulunan dev pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, 27 Ocak'ta Çin'e yola çıkacak. Böylece Japonya, yaklaşık yarım yüzyıl sonra ilk kez pandasız kalacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız

Bayrağımıza el uzatan alçaklara gereken cevabı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
5 aylık sır çözüldü! İstanbul Boğazı'nda bulunan ceset Rus yüzücüye ait çıktı

Sır çözüldü! Boğazda bulunan cesedin kimliği tespit edildi
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok