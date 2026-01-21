Albüm: Japonya'daki Dev Pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, 27 Ocak'ta Çin'e Geri Dönecek
Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan dev pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, 27 Ocak'ta Çin'e dönecek. Bu olay, Japonya'nın yaklaşık 50 yıl sonra pandalar olmadan kalacağını gösteriyor.
TOKYO, 21 Ocak (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde bulunan dev pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, 27 Ocak'ta Çin'e yola çıkacak. Böylece Japonya, yaklaşık yarım yüzyıl sonra ilk kez pandasız kalacak.
Kaynak: Xinhua / Güncel