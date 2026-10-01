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Japonya yabancıların kalıcı oturum izni için gelir ve Japonca şartlarını sıkılaştırdı

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Japonya, yabancıların kalıcı oturum izni için gelir ve Japonca şartlarını sıkılaştırdı. Nisan 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, Japon vatandaşı veya kalıcı oturum izni sahibi eşlerde evlilik süresini 3'ten 5'e, ikamet süresini 1'den 3 yıla çıkarıyor.

Japonya hükümeti, yabancıların kalıcı oturum izni alabilmesi için gelir ve Japonca yeterliliğine ilişkin şartları sıkılaştırma kararı aldı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Adalet Bakanlığına bağlı Göçmenlik Hizmetleri Ajansı, Nisan 2027'de yürürlüğe girmesi planlanan kalıcı oturum izni kurallarını güncelledi.

Yeni düzenlemeye göre, başvuru sahiplerinin gelirinin Japon hanelerinin ortalamasının üstünde olması ve belirli düzeyde emeklilik geliri elde edebileceklerini göstermesi gerekecek.

Başvuru sahiplerinden ayrıca Japoncayı "bağımsız şekilde kullanabilecek düzeyde" dil yeterliliğine sahip olmaları istenecek.

Japon vatandaşları veya kalıcı oturum izni sahiplerinin eşleri için de şartlar sıkılaşacak.

Daha önce kalıcı oturum izni için en az 3 yıllık evlilik ve Japonya'da 1 yıllık ikamet yeterliyken bu süreler sırasıyla 5 ve 3 yıla çıkarılacak.

Kaynak: AA
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