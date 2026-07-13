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Japonya ve Vietnam, güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı

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Japonya ve Vietnam, Serbest ve Açık Hint-Pasifik vizyonu kapsamında ikili güvenlik işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı. Savunma bakanları Tokyo'da bir araya gelerek savunma teknolojileri ve teçhizatı alanında işbirliğini geliştirme kararı aldı.

Japonya ve Vietnam, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik (FOIP)" vizyonu kapsamında ikili güvenlik işbirliğini güçlendirme konusunda mutabakata vardı.

Jiji Press ajansının haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, ülkeyi ziyaret eden Vietnamlı mevkidaşı Phan Van Giang ile başkent Tokyo'da bir araya geldi.

Bölgesel gelişmelerin yanı sıra savunma teknolojileri ve teçhizatı alanındaki işbirliğinin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede taraflar, FOIP vizyonu kapsamında iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Koizumi, küresel güvenlik ortamının giderek daha zorlu hale geldiğini belirterek, bu süreçte Japonya ile Vietnam'ın savunma makamları arasındaki işbirliğinin öneminin arttığını ifade etti.

Phan da iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa uygun şekilde savunma ilişkilerini daha da geliştirmek üzere çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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