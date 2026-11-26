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Japonya ve Marshall Adaları, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu doğrultusunda iki ülke işbirliğinin güçlendirilmesinde anlaşmaya vardı.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, başkent Tokyo'yu ziyaret eden Marshall Adaları Devlet Başkanı Hilda Heine ile görüştü.

Görüşmede Takaiçi ve Heine, bölgede "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu doğrultusunda iki ülke işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Akabinde gazetecilere açıklama yapan Takaiçi, Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) mekanizması aracılığıyla Marshall Adaları ile deniz işbirliğini ilerletmeyi de amaçladığını belirtti.

Takaiçi, "Zorlu uluslararası koşullar altında, her ülkenin kendi özerkliğini geliştirmesi hayati önem taşıyor. Japonya, Marshall Adaları ile daha müreffeh bir hale gelmeyi amaçlıyor." dedi.

Ulusal basında Tokyo hükümetinin, Çin'in nüfuzunu artırdığı Hint-Pasifik bölgesinde "aynı fikirdeki ülkelerle işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğine" işaret edildi.

OSA çerçevesi

Japonya'nın 2022'de güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) kapsamında oluşturduğu resmi güvenlik yardımı (OSA) çerçevesi Nisan 2023'te yürürlüğe girmişti.

Buna göre Japonya, hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi değerleri benzer ülkelerin ordularına, savunma ekipmanları sağlayabiliyor.

OSA, kamuoyunda Japonya'nın "Çin'in, Hint-Pasifik dahil çeşitli bölgelerde nüfuzunu artırması karşısındaki savunma hamlesi" şeklinde nitelendiriliyor.

Marshall Adaları

Pasifik Okyanusu'nun orta kesiminde, Hawaii ile Filipinler arasında yer alan Okyanusya ülkesi Marshall Adaları geniş bir ada zinciri olarak biliniyor.

Ayrıca Marshall Adaları, Pasifik bölgesinde Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdüren az sayıdaki ada devleti arasında yer alıyor.

Kaynak: AA