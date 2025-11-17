Japonya ve Endonezya'dan 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' İçin İşbirliği Anlaşması

Japonya ve Endonezya dışişleri ve savunma bakanları, Çin'in bölgesel nüfuzunu artırdığı dönemde "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için işbirliği yapılmasında anlaştı.

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, başkent Tokyo'da Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile görüştü.

Görüşmeye katılan 4 bakan, Japonya ve Endonezya arasında güvenlik ve savunma işbirliği fırsatlarını ele aldı, Hint-Pasifik bölgesinde kapsamlı konularda görüş alışverişinde bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, görüşmede, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun zorla değiştirilmesine yönelik tek taraflı teşebbüslere karşı endişe taşıdıklarını dile getirdi.

Bakanlar, hukukun üstünlüğüne dayalı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu ve uluslararası düzenin sürdürülebilirliği için Tokyo-Cakarta işbirliğinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Görüşmede, karbonsuzlaştırma dahil enerji, kritik mineraller, afet önleme ve altyapı ile iş ortamlarının iyileştirilmesi dahil çeşitli alanlarda işbirliğinin teşvik edilmesi ele alındı.

Taraflar, "Gazze'nin erken toparlanması, bölgenin yeniden inşası ve (Orta Doğu'da) iki devletli bir çözümün gerçekleştirilmesine" yönelik birlikte çalışılması mutabakatına vardı.

Ulusal basına göre, görüşmenin, Çin'in bölgesel nüfuzunu artırdığı dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti. İki ülke dışişleri ve savunma bakanları en son 2021'de bir araya gelmişti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) "en büyük ekonomisi" ve "en kalabalık üyesi" kabul edilen Endonezya'yı "kilit stratejik ortak" olarak tanımlıyor.