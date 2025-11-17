Haberler

Japonya ve Endonezya'dan 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' İçin İşbirliği Anlaşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya ve Endonezya dışişleri ve savunma bakanları, Çin'in bölgesel nüfuzunu artırdığı bir dönemde güvenlik ve savunma işbirliği yapmayı, ayrıca 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunu güçlendirmeye yönelik anlaşmalara vardılar.

Japonya ve Endonezya dışişleri ve savunma bakanları, Çin'in bölgesel nüfuzunu artırdığı dönemde "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" için işbirliği yapılmasında anlaştı.

Tokyo hükümetinin açıklamasına göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, başkent Tokyo'da Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile görüştü.

Görüşmeye katılan 4 bakan, Japonya ve Endonezya arasında güvenlik ve savunma işbirliği fırsatlarını ele aldı, Hint-Pasifik bölgesinde kapsamlı konularda görüş alışverişinde bulundu.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, görüşmede, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükonun zorla değiştirilmesine yönelik tek taraflı teşebbüslere karşı endişe taşıdıklarını dile getirdi.

Bakanlar, hukukun üstünlüğüne dayalı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu ve uluslararası düzenin sürdürülebilirliği için Tokyo-Cakarta işbirliğinin güçlendirilmesinde anlaştı.

Görüşmede, karbonsuzlaştırma dahil enerji, kritik mineraller, afet önleme ve altyapı ile iş ortamlarının iyileştirilmesi dahil çeşitli alanlarda işbirliğinin teşvik edilmesi ele alındı.

Taraflar, "Gazze'nin erken toparlanması, bölgenin yeniden inşası ve (Orta Doğu'da) iki devletli bir çözümün gerçekleştirilmesine" yönelik birlikte çalışılması mutabakatına vardı.

Ulusal basına göre, görüşmenin, Çin'in bölgesel nüfuzunu artırdığı dönemde gerçekleşmesi dikkati çekti. İki ülke dışişleri ve savunma bakanları en son 2021'de bir araya gelmişti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) "en büyük ekonomisi" ve "en kalabalık üyesi" kabul edilen Endonezya'yı "kilit stratejik ortak" olarak tanımlıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
Böcek ailesinin tamamının can verdiği faciada 4 tutuklama

Bir aile yok oldu! Türkiye'nin konuştuğu olayda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Onu izleyemeyebiliriz! Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

Süper Lig devinden Hakan için yeni hamle: 15 milyon euro'luk teklif
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
Cristiano Ronaldo'yu Dünya Kupası'nda bekleyen büyük tehlike

Onu izleyemeyebiliriz! Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Belediye otobüsünde, eşinin gözü önünde bıçaklandı

Belediye otobüsünde kan donduran olay! Yaşam savaşı veriyor
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı

Bakan ve heyetini taşıyan uçak, alev alev yandı
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.