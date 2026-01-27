Haberler

Japonya'daki Son Pandalar Çin'e Uğurlandı
Japonya'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde 50 yıl sonra ilk kez pandasız kalan ülke, son iki dev panda olan Xiao Xiao ve Lei Lei'yi Çin'e geri gönderdi.

Japonya'daki son iki dev panda, Çin'e dönmek üzere salı günü Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nden ayrıldı.

Japonya'daki son iki dev panda, Çin'e dönmek üzere salı günü Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nden ayrıldı.

İki pandanın ayrılmasıyla birlikte, yaklaşık yarım yüzyıl sonra Japonya ilk kez pandasız kalacak.

İkiz pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei' Çin'e dönmek üzere Ueno Hayvanat Bahçesi'nden kamyonla Narita Havalimanı'na taşındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

