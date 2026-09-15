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Japonya, sel ve toprak kaymalarının vurduğu Nepal'e 2 milyon dolarlık yardım gönderecek

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Japonya hükümeti, sel ve toprak kaymalarının vurduğu Nepal'e cenazelerin kimlik tespitine destek olması için 2 milyon dolarlık yardım göndereceğini duyurdu.

Japonya hükümeti, sel ve toprak kaymalarının vurduğu Nepal'e cenazelerin kimlik tespitine destek olması için 2 milyon dolarlık yardım göndereceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Nepal'e yeni yardım ulaştırılacağını bildirdi.

Söz konusu yardımın, DNA testi ekipmanlarının sağlanması ve cenazelerin kimlik tespitine destek olması amacıyla kullanılacağını kaydeden Motegi, cenazelerin kimlik tespiti için Nepal'e uzman ekip gönderileceğini belirtti.

Motegi, "Uzun süreli dostumuz Nepal'e mümkün olduğunca fazla destek sağlamaya devam etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı ve ülkesinin ilave acil durum yardım malzemeleri sağlama hazırlıkları yaptığını söyledi.

Japonya hükümeti, geçen hafta yaptığı açıklamada, Nepal'e 3 milyon dolarlık acil insani yardım göndereceğini duyurmuştu. Açıklamada gıda, su ve tıbbi malzemelerin olduğu acil yardımın, uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Nepal halkına ulaştırılacağı aktarılmıştı.

Olay

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'ü geçmişti. Kayıp 5 bine yakın kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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