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Japonya, sel ve toprak kaymalarının vurduğu Nepal'e 3 milyon dolarlık acil yardım gönderecek

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Japonya hükümeti, sel ve toprak kaymalarının vurduğu Nepal'e 3 milyon dolarlık acil insani yardım göndereceğini duyurdu.

Japonya hükümeti, sel ve toprak kaymalarının vurduğu Nepal'e 3 milyon dolarlık acil insani yardım göndereceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'e acil insani yardım ulaştırılacağını bildirdi.

Motegi, "Japonya'nın uzun zamandır dostu Nepal'i desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlık açıklamasına göre gıda, su ve tıbbi malzemelerin olduğu 3 milyon dolar tutarındaki acil yardım, uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Nepal halkına ulaştırılacak.

Olay

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e yükselmişti. Kayıp 4 bin 996 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sınıra yakın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısı ise 43'e çıkmıştı.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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